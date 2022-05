PREVIEW: In rit 5 is het weer aan de sprinters

De 5e rit in de Giro wordt in principe een rit voor de snelle mannen. De rit volgt hoofdzakelijk de Siciliaanse kust.

Straks staat de 5e etappe op het menu in de Giro. De start is in Catania. De aankomst ligt 174 km verder in Messina. Het is de laatste rit op Sicilië.

VROEG AANKOMSTUUR

Onderweg is er een lange beklimming van 2e categorie om van de Ionische Zee naar de Tyrreense Zee te gaan. De beklimming is ongeveer 20 km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 4%. De top ligt op bijna 100 km van de streep.

In principe moet de rit dus geen probleem zijn voor de sprinters. Mark Cavendish, Caleb Ewan en Biniam Girmay krijgen dus opnieuw een kans om een rit te winnen. Opgelet: de aankomst is al voorzien rond 16 uur, omdat de Girokaravaan nadien nog de oversteek naar Calabrië op het vasteland moet maken.