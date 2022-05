📷 Quick-Step-Alpha Vinyl heeft goed nieuws over Julian Alaphilippe

Op 24 april ging Alaphilippe zwaar tegen de grond in de Waalse klassieker. Hij is volledig hersteld en kan weer beginnen trainen.

In een mededeling laat Quick-Step-Alpha Vinyl weten dat Alaphilippe de nodige extra onderzoeken onderging in Herentals. Daaruit bleek dat zijn klaplong genezen is.

De Fransman wordt verder opgevolgd en zal de training hernemen op de rollen om langzaam op te bouwen. Als dat goed gaat wordt zijn programma bekendgemaakt.

