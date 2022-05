Dé plek om afscheid aan te kondigen: 'Haai van Messina' zwaait af met 4 grote ronden en 3 Monumenten op palmares

Waar anders dan in 'zijn' Messina kondigde 'de Haai' zijn afscheid aan? Vier grote ronden en drie Monumenten: hij heeft een palmares om u tegen te zeggen.

Draai de klok een zevental maanden verder en Vincenzo Nibali zal als één van de beste ronderenners uit de geschiedenis zijn fiets aan de haak hangen. Vooral het feit dat de Italiaan de drie verschillende grote ronden won, spreekt tot de verbeelding. Vuelta (2010), Giro (2013, 2016) én Tour (2014) gewonnen. De Giro zelfs twee keer. Als Italiaan een niet te onderschatten verwezenlijking. Dan ook enorm populair in zijn thuisland.

Nibali zal ook een enorm veelzijdige renner zijn geweest. De combinatie van tijdrit-en klimmerscapaciteiten deed hem schitteren in het rondewerk, maar hij stond ook bekend als een meester-daler. Dat hielp hem mee aan overwinningen in de Ronde van Lombardije (2015, 2017) en Milaan-Sanremo. Grootse momenten beleefd bij de vleet dus, met vier grote ronden en drie Monumenten op zijn cv.

Wie Vincenzo Nibali zegt, zegt er ook meteen 'Haai van Messina' bij: één van de bekendste bijnamen in het peloton. Een verwijzing naar zijn geboortestad, waar hij ook zijn afscheid aankondigde, maar ook naar het feit dat hij onopvallend in het peloton kan meerijden en toch plots kan toeslaan. Nibali was dus een man die de kansen die zich voordeden met beide handen greep.

Dat kwam nooit meer tot uiting dan bij zijn strafste verwezenlijking als wielrenner: het winnen van de Tour in 2010. In de Tour waren altijd wel enkele renners beter dan hem, behalve dat jaar. Na het uitvallen van titelverdediger Froome stond Nibali op de afspraak en stak hij de Tourwinst op zak met een grote voorsprong van meer dan zeven minuten op nummers 2 en 3.

Bij drie van zijn vier eindzeges in grote ronden genoot Nibali overigens een comfortabele voorsprong. Het spannendst was het in de Giro van 2016: toen haalde hij het met amper 52 seconden voorsprong op Chaves. Zijn laatste topprestaties dateren van 2019: in de Giro werd hij tweede, met slechts een minuut verschil tussen hem en winnaar Carapaz. In de Tour van dat jaar won Nibali een rit. Vincenzo heeft ons veel gegeven.