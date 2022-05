Milan Vader laat van zich horen na horrorcrash: "Blij dat ik over wielrennen kan nadenken"

Op 8 april maakte Milan Vader een verschrikkelijke valpartij mee in het Spaanse Baskenland.

De lichamelijke balans was verschrikkelijk zwaar, maar vooral het feit dat hij buiten bewustzijn was en een zuurstoftekort had leken nog de grootste zorgen. Acht breuken in de ruggenwervel, een dubbele schouderbreuk, een sleutelbeenfractuur en breuken in het gezicht, maar de artsen geloven in een volledig herstel.

“Mijn moeder speelt soms voor politieagent als ik te veel wil en dat is denk ik wel goed. Maar in het begin kon ik ook simpelweg niet alleen functioneren. Ik moest weer leren lopen, kon in het begin het eten niet naar mijn mond krijgen en mijn iPods niet naar mijn oren toe bewegen”, zegt Vader aan Het Nieuwsblad.

Ondertussen kan hij weer zelfstandig wonen en leven. Vader hoopt dit jaar nog te koersen, maar het val af te wachten of dat zal lukken. “Sporters schijnen na zoiets heel snel op negentig procent van hun mogelijkheden te zitten. Maar die laatste tien procent zijn het moeilijkst en ook het lastigst te voorspellen qua duur. Ik maak er het beste van, maar realiseer me vooral ook dat ik blij mag zijn dat ik weer over wielrennen kan nadenken.”