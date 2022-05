Naast Van Baarle zijn nog andere renners van Ineos Grenadiers gegeerd wild

Voor Van Baarle lijkt er een vertrek aan te komen bij Ineos Grenadiers en ook anderen zijn gegeerd wild. Ineos moet opletten als het het ervaren deel van zijn selectie in grote mate wil behouden.

Ineos is bezig aan een sterk seizoen, meteen interessante mix van jong talent en ervaring. Over die jonge garde moeten ze zich bij Ineos geen zorgen maken: die blijft de ploeg die hun kansen geeft op het hoogste niveau zeker nog wel even trouw. De ervaren mannen daarentegen kunnen wel eens voor een overstap kiezen, als zich een interessante kans voordoet.

Zo zal Dylan van Baarle na dit jaar na alle waarschijnlijkheid Ineos inruilen voor Jumbo-Visma. En er zijn nog geruchten in verband met andere renners. Zo staan Adam Yates en Eddie Dunbar volgens La Gazetto dello Sport in de belangstelling van BikeExchange-Jayco. Voor de voorloper van die ploeg reed Yates al tot eind 2020. De Brit kan er herenigd worden met zijn broer Simon.

Eddie Dunbar is met zijn 25 jaar nog relatief jong, maar draait toch ook al sinds 2018 mee bij wat toen nog Sky was. Het Nieuwsblad weet dat naast BikeExchange ook... Jumbo-Visma interesse in hem heeft.