Thomas De Gendt blikt terug op De Mol: "Je weet toch hoe dat spel in mekaar zit?"

Sportief gezien werd het voorjaar van Thomas De Gendt niet wat hij er zelf van verwacht had.

Het grote publiek zal hem vooral onthouden hebben van zijn passage in De Mol. Ziekte en koersen die weinig in beeld kwamen hielden hem van het scherm.

Dat hij er niet in slaagde de deelnemers van De Mol in te halen, doet hem niet veel. “Je weet toch hoe dat spel in mekaar zit?”, zegt De Gendt aan Het Laatste Nieuws.

“Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het spannend wordt. De kandidaten hadden vooraf een fietsproef gedaan en op basis daarvan heeft Peter Hespel de tijdsverschillen bepaald voor de klim. Dat was wat pessimistisch berekend voor de deelnemers.”