Valverde en Van Vleuten voorbeelden van hoe als anciens nog wereldtop te zijn: "We zijn een ander type leider"

Valverde en Van Vleuten. Beiden zijn ze als anciens nog absolute wereldtop. Beiden rijden ze ook voor Movistar. Ze hebben dus dingen gemeen, maar leiden op een andere manier.

Alejandro Valverde is momenteel actief in de Giro. In de bergrit naar de Etna finishte de Spanjaard in het groepje met de grootste favorieten. Andere prestaties dit jaar: tweede plaatsen in de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Valverde is 42. Annemiek van Vleuten werd bij de dames dit jaar tweede in de Strade, de Ronde en de Waalse Pijl. Winnen deed ze in de Omloop en Luik-Bastenaken-Luik. Van Vleuten is 39.

Enorm straf hoe ze zich allebei blijven bewijzen en het de jonge veulens het vuur aan de schenen blijven leggen. Praten ze wel eens over hoe zich als routinier staande te houden in het peloton? "Dat is niet iets waar we het echt over hebben. Waar ik het hem eerder zal over hebben, is hoe de Muur van Hoei op te rijden", verwijst Van Vleuten naar de vijf zeges van Valverde in de Waalse Pijl.

Er is ook een reden waarom die twee toppers er onderling niet bij stilstaan dat ze beiden nog altijd zo goed zijn. "Het is duidelijk dat we allebei een leidersfiguur zijn binnen onze ploeg, hij bij de mannen en ik bij de vrouwen. Maar we zijn allebei een ander type leider", benadrukt Van Vleuten.

SPAANS VERBETEREN

De Nederlandse is bezig aan haar tweede seizoen bij Movistar. Moest ze al langer bij de Spaanse formatie rijden, zou het presteren op oudere leeftijd misschien wel iets zijn wat ze met Valverde eens kan bespreken. "Om het er uitvoerig over te hebben, moet ik mijn Spaans nog wat verbeteren", lacht Van Vleuten.