Caleb Ewan kijkt naar de toekomst: "De vorm zit goed"

Caleb Ewan was nipt 2e in de 6e Girorit naar Scalea. Achteraf baalde hij, maar hij was toch positief over de toekomst: "De vorm zit goed."

In Scalea was Caleb Ewan er dichtbij om de etappe uiteindelijk te winnen, maar hij kwam net een paar millimeter te kort: "Het is balen, maar het had evengoed op onze kant kunnen vallen." "Het team heeft gedaan wat het moest doen", gaat Ewan verder. "Ze zetten me perfect af. Daarna kon ik mijn sprint aangaan waar ik wilde, maar uiteindelijk kwam ik een paar millimeter te kort. De vorm en het team zijn goed. Dus ik ben gebrand om revanche te nemen."