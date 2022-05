PREVIEW: Het Giropeloton moet vandaag de bergen trotseren

De 7e rit in de Giro is een bergetappe door de Apennijnen. Kan Juan Pedro Lopez zijn leiderstrui behouden.

In de Giro staat er vandaag een bergrit op het menu. Het vertrek in Diamante is nog vlak, maar na Maratea (36 km) gaat het bijna heel de tijd op en af in het zuidelijke deel van de Apennijnen. Na 196 km ligt de aankomst in Potenza. In totaal zijn er meer dan 4500 hoogtemeters.

Onderweg zijn er 4 officiële beklimmingen. Er is eerst een beklimming van 3e categorie, dan 1 van 1e categorie. Vervolgens moeten de renners nog over een klim van 2e en 3e categorie. De slotkilometer is ook niet vlak. De laatste 350 meter gaan zelfs stijg omhoog (8%) met stroken tot 13%.

De klassementsrenners zullen deze 7e etappe sowieso met rood hebben aangestipt. Het is een gevaarlijke etappe, waar je zomaar veel tijd en de Giro kan verliezen. Wie er wint, is ook een goede vraag. De kans bestaat dat de vroege vlucht kan overleven en dat er een nieuwe leider komt, maar het team van roze trui Juan Pedro Lopez kan er altijd voor kiezen om de koers te controleren en de trui te behouden.