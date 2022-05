Jasper De Buyst langer uit: "Had in Turkije ook een breuk in de heupkom opgelopen"

Jasper De Buyst had na zijn val in de Ronde van Turkije zijn sleutelbeen gebroken. Achteraf bleek dat hij ook een breuk in zijn heupkom had opgelopen. Daardoor zal hij langer buiten strijd zijn.

In de Ronde van Turkije, 3,5 weken geleden, viel Jasper De Buyst in de slotetappe. Het verdict was een sleutelbeenbreuk. "2 weken later was ik trainingsritjes aan het maken", schrijft De Buyst op Instagram. "Ik had wat last aan mijn lies. Na onderzoek bleek dat ik ook een breuk in mijn heupkom had opgelopen."

"Daardoor moet ik extra rusten", gaat De Buyst verder. "Ondertussen mag ik van de dokter opnieuw beginnen trainen. Wel met een lage intensiteit. De 1e ritjes gingen goed en ik hoop dat ik snel de intensiteit weer kan verhogen, zodat ik over enkele weken weer wedstrijden kan beginnen rijden."