Jens Reynders droomt niet in Hongarije: "Tonen dat ik het klassieke werk in me heb"

Jens Reynders is na het uitvallen van Olav Kooij de nieuwe leider in de Ronde van Hongarije.

Reynders is een renner die voor de aanval kiest en dat deed hij de voorbije dagen ook in de Ronde van Hongarije. Zo pakte hij al enkele keren de bonificatieseconden. Hij was dan ook naar Hongarije gekomen om de leiderstrui te dragen en wist dat die seconden onderweg bijzonder belangrijk gingen zijn.

Dromen doet Reynders echter niet. De eindzege zit er volgens hem niet in. “Vrijdag zijn er weer seconden te verdienen, dus zal ik mijn huid duur verkopen. Zaterdag wordt een dubbeltje op zijn kant: massasprint of niet. Wat de uitkomst ook wordt: ik zal blijven bewijzen dat ik meer kan dan volgen om aan het eind mee te sprinten voor een toptiennotering”, zegt hij aan Het Belang van Limburg.

“Ik wil aantonen dat ik de body heb om in het klassieke werk de neus aan het venster te steken. Aan het eind van het seizoen zien we dan wel of die stap hogerop tot de mogelijkheden behoort.”