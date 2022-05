Na bijna-valpartij van Fernando Gaviria en Cees Bol: "Gelukkig bleef iedereen recht"

In de massasprint in de 6e rit van de Giro vielen Fernando Gaviria en Cees Bol bijna. "Gelukkig bleef iedereen recht", zei Gaviria achteraf.

Het was een opmerkelijk beeld in de massasprint van de 6e etappe van de Giro in Scalea. Fernando Gaviria week van zijn lijn af. Daardoor sleurde hij Cees Bol mee richting de nadar. Uiteindelijk kwam niemand ten val.

"Het was nogal hectisch op het einde", zegt Gaviria. "Het manoeuvre van Gaviria was echt not done", klonk het achteraf bij het team van Bol, Team DSM. "Spijtig dat we moesten ophouden met de sprint en geen resultaat konden rijden met Bol." Gaviria besloot: "Gelukkig bleef iedereen recht."

Gaviria werd na de finish voor zijn manoeuvre gedeclasseerd.