Tom Dumoulin dolgelukkig voor ploegmaat: "Dat was niet het plan"

Jumbo Visma heeft de zevende etappe van de Giro d'Italia helemaal naar zijn hand gezet.

Jumbo Visma zat met twee renners in de finale. Tom Dumoulin zette de sprint in en liet zo ploegmaat Koen Bouwman winnen.

Dumoulin was duidelijk gelukkig met zijn zege. “Het was niet het plan om mee te zijn in de ontsnapping, maar bij toeval kwam ik er toch in”, zei Dumoulin bij Eurosport.

“Zelf voelde ik in de finale dat ik wat minder werd, maar dat was OK. Koen voelde zich echter nog goed en ik wist dat hij de snelste was.”

Een zege die ook wel een boost kan geven voor het vertrouwen van Dumoulin zelf, al wou hij daar niet veel over uitweiden.