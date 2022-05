Het voorjaar vol pech van Oliver Naesen besproken door zijn broer: "In Omloop heeft hij laten zien dat hij in orde was"

Het is niet het voorjaar geworden van Oliver Naesen, mede door een resem pech. Zijn broer is momenteel actief in de Giro.

Lawrence Naesen bleef met een sleutelbeenbreuk ook niet gespaard van pech dit voorjaar. Hij volgde uiteraard ook hoe het zijn broer verging. "Ik had hem graag wat meer vooraan gezien. In de Omloop Het Nieuwsblad heeft hij laten zien dat hij echt wel in orde was."

OMSTANDIGHEDEN NADELIG

Daar werd Oliver vierde. Dat was lang zijn beste uitslag, tot hij recent weer boven water kwam met een tweede plaats in een rit en in de einduitslag van de Vierdaagse van Duinkerke. "Er was al een valpartij in de E3 Harelbeke. In Parijs-Nice is hij ziek geworden en dan is hij ook nog een keer goed gevallen in Dwars door Vlaanderen."

Het werd dus een klassieke campagne met blutsen en builen voor Oliver. In de Ronde startte hij met een lichaam vol schaafwonden, ook in Parijs-Roubaix werd het een verhaal van pech. "Dat is zeker en vast jammer, maar dat maakt deel uit van het koersen", besluit broer Lawrence.