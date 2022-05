🎥 Thomas De Gendt twijfelde er niet aan: "Wist dat ik ging winnen in de sprint"

Thomas De Gendt kan het nog steeds. Na een enorm lastige etappe pakte hij de achtste etappe in de Giro. De renners van Lotto-Soudal speelden het ploegenspel perfect.

Met De Gendt in de vlucht van de dag ben je misschien wel al 50% zeker dat hij de rit ook zou winnen. Maar met onder meer ook Van der Poel, Ghrmay en Ulissi in die vlucht werden de kansen toch kleiner, dat besefte De Gendt ook meteen.

Anticiperen

"We wisten dat er naar hen gekeken zou worden. Van der Poel accelereerde op een steil stuk en we mosten met alle drie de Lotto-Soudal-renners lossen. Om te anticiperen vielen we dan zelf aan. We wisten dat iedereen naar die sterkere renners zou kijken", vertelt De Gendt in het flashinterview.

De ene rijdt voor de andere en andersom

Op de klimmetjes trok De Gendt het tempo de hoogte in maar aan de finish was het toch Vanhoucke die de sprint deed voor Lotto-Soudal. "Ik wou het tempo hoog houden voor Harm zodat hij zou kunnen aanvallen maar hij zei dat hij zelf niet meer kon. In de finale vroeg ik dan aan hem om het tempo hoog te houden. Ik wist dat ik zou winnen als we zouden sprinten voor de zege", klinkt het vol zelfvertrouwen.

Al was dat zelfvertrouwen voor de Giro even zoek. "Alls je me twee weken geleden had gevraagd of ik een Giro-etappe zou winnen, ik had nee gezegd want de conditie was echt niet goed. Maar deze etappe ligt me wel. Het lijkt wat op de laatste etappe in Catalonië, lastig om te recupereren en lastig om een gat de tichten. Maar ik ben enorm blij dat de benen beter worden", besluit De Gendt.

Zo ging het eraan toe in de laatste kilometer:

Beelden: Discovery+ https://www.discoveryplus.com/nl/sport/cycling