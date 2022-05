Hugo Hofstetter wint de Tro Bro Léon na knap staaltje ploegwerk

Hugo Hofstetter heeft de Tro Bro Léon gewonnen. Hij rondde het ploegwerk van Arkéa Samsic af.

Half mei is er traditiegetrouw de Tro Bro Léon. Meer dan 200 km rijden de renners in Bretagne over kasseien en onverharde wegen, verdeeld over 29 stroken.

De vroege vlucht bestond uit 4 renners. Zij kregen maximaal bijna 8 minuten. Op een kleine 60 km van de streep vertrok Connor Swift uit het peloton. Bijna 20 km verder kwam hij bij de koplopers. Even later liet hij ze al achter.

Laurent Pichon en nadien ook Florian Vermeersch, Luca Mozzato, Hugo Hofstetter en Baptiste Planckaert kwamen bij Swift aansluiten. In de kopgroep zaten dan 3 renners van Arkéa Samsic, terwijl Vermeersch lek reed en Planckaert mechanische problemen had. Zij vielen uit de kopgroep.

Na de voorlaatste strook bleven enkel nog Hofstetter en Swift van Arkéa Samsic over, ook Mozzato was nog mee. Ze gingen met 3 naar de streep en Hofstetter maakte het teamwerk af.