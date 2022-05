Jai Hindley wint op de Blockhaus, Juan Pedro Lopez behoudt nipt de roze trui

Jai Hindley heeft de rit naar de Blockhaus gewonnen. Hij was de snelste in een spurt met 6. Juan Pedro Lopez blijft leider.

De renners kregen een zware rit in de Abruzzen voorgeschoteld met aankomst op de Blockhaus. Daarvoor was er eerst nog de Passo Lanciano. In totaal waren er meer dan 5000 hoogtemeters verspreid over 191 km.

In verschillende schuiven ontstond een kopgroep van 9 renners. Zij kregen meer dan 5 minuten van het peloton. Op de Passo Lanciano spatte de kopgroep uit elkaar. Diego Rosa was op zoek naar de leiding in het bergklassement, wat hem ook lukte.

BEULWERK

Na de Passo Lanciano kreeg Rosa nog gezelschap van 2 andere renners uit de vroege vlucht, maar het peloton was niet ver meer. Ze werden nog voor de voet van de Blockhaus gegrepen, waar Richard Carapaz nog snel een seconde meegriste.

Op de Blockhaus zorgde INEOS Grenadiers voor het beulwerk in het peloton. Tom Dumoulin, Giulio Ciccone en Simon Yates moesten al snel lossen. Op minder dan 5 km van de streep viel Carapaz aan. Enkel Mikel Landa en Romain Bardet konden volgen. Nadien kwamen Joao Almeida, Domenico Pozzovivo en Jai Hindley nog aansluiten. In de sprint met 6 was Jai Hindley uiteindelijk de snelste. Niemand kon nog uit zijn wiel komen.

Nadien haastte Juan Pedro Lopez naar de finish. Hij kon op de Blockhaus nog nipt de roze trui redden. Hij gaat als leider de rustdag in.