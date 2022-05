Simon Yates na de Blockhaus: "Ik weet nog niet of ik in deze Giro kan blijven"

Simon Yates moest vroeg lossen in de 9e rit naar de Blockhaus. Achteraf kloeg hij over fysieke beperkingen: "Ik weet nog niet of ik in deze Giro kan blijven."

Het was in rit 9 voor iedereen even schrikken. Simon Yates moest al vroeg lossen op de Blockhaus. Hij verloor uiteindelijk meer dan 11 minuten en kan de roze trui in Verona vergeten.

Na de rit wees Yates op fysieke klachten: "Ik heb sinds de Etna veel last van kniepijn. Ook had ik last van de warmte. Ik probeer nog zo goed mogelijk te presteren en dacht dat ik misschien nog iets kon proberen."

Wat de rest van de Giro brengt weet Yates nog niet: "Morgen is het rustdag. Ik zal zien hoe ik herstel na vandaag en dan beslissen we tijdens de rustdag. Ik weet nog niet of ik kan hier kan blijven."