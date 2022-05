🎥 Dries Mertens feliciteert Thomas De Gendt: "Geweldig dat een Belg in Napels wint"

Dat een Belg een Girorit in Napels wint, is ook Dries Mertens niet ontgaan. Hij feliciteerde Thomas De Gendt met de overwinning.

Dries Mertens wordt op handen gedragen in Napels en ook hij heeft de zege van Thomas De Gendt in zijn stad opgemerkt. "Geweldig dat een Belg in Napels heeft gewonnen", zegt Mertens. "Jammer genoeg kon ik er niet bij zijn."

Zijn vader Herman Mertens was daar blijkbaar wel, want hij zijn petje was gesigneerd. "Sorry dat hij jullie heeft lastiggevallen", grapte Dries Mertens.