'Belangrijke pion neemt ontslag bij Lotto en ook Tim Wellens stuurt aan op vertrek na dit jaar'

Het wordt maar niet rustig bij Lotto Soudal. Tim Wellens zou willen vertrekken en een belangrijk persoon uit de structuren van de ploeg stapte al op.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. De persoon die ze bij Lotto Soudal al zagen vertrekken, is Valerie D'Haeze. Zij zou onlangs ontslag genomen hebben. D'Haeze begon bij Lotto als logistiek verantwoordelijke en maakte in 2019 promotie. Zo werd D'Haeze Operations & Administration Manager. De tweede persoon in lijn zeg maar, de recterhand van John Lelangue.

Aan da verhaal zou dus inmiddels een einde gekomen zijn. Thomas De Gendt mag dan voor een prachtige ritzege gezorgd hebben, dat betekent niet dat ze bij Lotto het seizoen in alle rust kunnen verderzetten. Ook Tim Wellens zou willen vertrekken.

EINDE CONTRACT

Dat is in theorie na afloop van dit jaar perfect mogelijk, want Wellens is einde contract. Zoals eerder gemeld lopen er voorlopig ook geen gesprekken met Vanhoucke en Moniquet, die tevens einde contract zijn.