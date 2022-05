Klassement weg en dus een voor Jumbo-Visma tegenvallende grote ronde: "Niet verwacht dat het op Etna misging"

Jumbo-Visma is de laatste jaren een ploeg die in de grote ronden steeds een goed klassement nastreeft. In de Giro van 2022 zit er dat niet in.

Ploegleider Addy Engels beschrijft bij Nu.nl hoe ze zich in hun vel voelen bij Jumbo-Visma. "De sfeer is goed, maar natuurlijk speelt het sportieve aspect een rol. Maar vergeet niet dat we ook een schitterende etappezege op zak hebben", verwijst de Nederlander naar de ritzege van zijn landgenoot Koen Bouwman.

Jumbo-Visma was echter naar de Giro getrokken om met Tom Dumoulin een goed klassement te rijden en die hoop mocht al snel de prullenbak in. "In de tijdrit in Boedapest had Tom al niet het gevoel dat het top ging. Maar dat het op de Etna al misging, hadden we niet verwacht. Het klassement is redelijk om zeep, ja. Dat valt tegen, maar in de rit die Koen won, bleek wel dat Tom nog steeds een goed niveau haalt."

TIJDVERLIES BEZORGT DUMOULIN RUIMTE

Desondanks zagen we op de Blockhaus opnieuw het beeld van een lossende Dumoulin. "Op zich is het nu beter dat hij wat meer tijd verliest om ruimte te krijgen. Maar als hij met de besten mee had gekund, zou dat voor zijn hoofd wel goed zijn geweest."