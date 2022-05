Roodhoofts over evolutie richting WorldTour: "Van der Poel denkt er niet over na, veel renners willen verzekering"

De broers Roodhooft konden er eindelijk op toosten, met Van der Poel aan hun zijde: de WorldTour mag volgend jaar Alpecin verwelkomen. Alpecin-Deceuninck. Voor dat laatste bedrijf was Bart Peters (links) bij de aankondiging.

Alpecin en Deceuninck sponsoren tot 2025. "Dat zal ons de komende drie jaar in staat stellen om te focussen op het sportieve, over het financiële hoeven we ons minder zorgen te maken. Twaalf jaar geleden zijn we begonnen als een continentale veldritploeg. Nu stappen we over naar de hoogste afdeling van het wielrennen. We speelden al mee aan de top, nu willen we een gevestigde waarde worden", zegt Christophe Roodhooft in HLN.

Nu is het het moment om die stap te zetten

Zijn broer Philip schetst het belang van de timing: WorldTour-licenties worden voor een periode van drie jaar uitgedeeld. "Het was nu, of opnieuw drie jaar wachten voor we een licentie konden aanvragen. Twee jaar geleden was de licentie van CCC te koop. We vonden onszelf toen niet klaar voor de WorldTour. Nu is het wel het moment om die stap te zetten."

"Het is een signaal naar renners met wie we onderhandelen", gaat Philip Roodhooft verder. "Veel renners willen van ons de verzekering dat ze in elk geval de WorldTour zullen koersen. Renners die nu bij ons rijden zitten daar minder overe in. Mathieu van der Poel denkt er niet over na. Jasper Philipsen heeft de stap terug gezet, van UAE naar ons. Dat heeft hem geen windeieren gelegd."