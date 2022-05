Vertrouwen groeit bij de man die al vaak last had van pech: "Carapaz één van favorieten, maar er zijn er nog anderen"

Gaat het na al die pech dan eindelijk eens lukken? Richard Carapaz & co houden in de Giro maar beter rekening met Mikel Landa.

Onder meer twee opgaves zorgden er in het verleden voor dat Landa niet nog meer topresultaten uit de brand heeft kunnen slepen in de Giro. Vorig jaar nog, toen de Spanjaard in topvorm stak. "Ik droom er al jaren van om eens de roze trui te dragen. Altijd hebben obstakels dat verhinderd of waren tegenstanders sterker."

BERGOP BIJ DE BESTEN

Ondertussen is Landa ook al 32. "Dit zou het laatste jaar kunnen zijn dat ik de Giro kan winnen", beseft de renner van Bahrein. Maar het vertrouwen groeit dat het dit jaar echt wel mogelijk is. "Op dit moment gaat alles goed. Bergop kan ik mee met de besten. Als alles goed gaat, ga ik de strijd aan."

Landa overloopt ook het lijstje met concurrenten. "Carapaz is één van de favorieten, maar er zijn er nog anderen. Bardet haalt een goed niveau en is een ervaren renner. Hij heeft dan ook al op het podium gestaan in de Tour. Almeida heeft laten zien dat hij goed is en presteert constant. Ook Hindley is een kanshebber."