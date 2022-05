🎥 IN BEELD: Bekijk hier hoe Alberto Dainese de massasprint won

Het was een spannende massasprint in Reggio Emilia. Alberto Dainese kwam er pas op het einde uit.

De massasprint in Reggio Emilia was spannend. Arnaud Démare zette als 1e aan. Fernando Gaviria ging er al snel over en leek lange tijd te winnen. Op het einde kwam Alberto Dainese er nog over. Gaviria was dus 2e, Démare 4e.

Bekijk de beelden van de massasprint (opgelet het kan even duren voordat de video volledig geladen is):

Bron: Discovery+