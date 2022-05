Demi Vollering houdt geen blessures over aan val in Durango-Durango Emakumeen

Gisteren kwam Demi Vollering ten val in de Durango-Durango Emakumeen in het Baskenland. Ze moest opgeven. Na onderzoek blijkt dat ze geen blessures overhoudt aan die val.

Ook Vollerings ploeggenote, Ashleigh Moolman, kwam in die koers ten val. Zij kon wel verder en finishte nog als 4e. Ook zij houdt geen blessures over aan haar val.

After yesterday's crashes, @demivollering and @ashleighcycling are okay, they don't sustain any injuries from the crash.#wesparksuccess



Photos: @gettysport pic.twitter.com/TKe4mCwxtO