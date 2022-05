Dries De Bondt blij en teleurgesteld: "Was verbaasd van deze koers"

Mathieu van der Poel kwam er opnieuw heel dicht bij in de Giro, maar moest de zege aan Biniam Girmay laten.

Alpecin-Fenix reed dinsdag tijdens de tiende etappe van de Giro d’Italia weer helemaal in dienst van Mathieu van der Poel. Dries De Bondt zorgde ervoor dat er niemand weggeraakte. Over dat werk was hij tevreden, al was het jammer dat Van der Poel het niet kon afmaken.

“Het plan was vrij simpel en dat hebben we perfect uitgevoerd. Samen met Intermarché-Wanty-Gobert de vroege vlucht controleren en vervolgens volle bak rijden richting de laatste klim, om Mathieu daar te lanceren. Oscar Riesebeek was heel sterk vandaag, waardoor de rest van de ploeg in de wachtkamer kon blijven en we Mathieu perfect konden positioneren”, klinkt het bij De Bondt.

“Ik was verbaasd dat zo weinig renners probeerden weg te rijden. Ik bedoel, iedereen had in een finale als deze een sprint tussen Van der Poel en Girmay verwacht, precies zoals gebeurde. Dit was het logische scenario. Ik snap niet dat er zo weinig ploegen anticipeerde op dat scenario en iemand meeschoven in de vlucht.”