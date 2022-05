Stan Dewulf voor het Bretoense tweeluik: "Afgelopen week heb ik vertrouwen getankt"

Stan Dewulf staat dit weekend aan de start van 2 koersen in Bretagne. Na zijn overwinning in Ruddervoorde zit hij vol vertrouwen.

In Ruddervoorde won Stan Dewulf gisteren een kermiskoers. "Die zege bevestigt me dat ik in vorm ben", zegt Dewulf. "Dat is een goed teken voor de wedstrijden dit weekend." Dewulf rijdt zaterdag de Tour du Finistère en zondag de Boucles de l'aulne-Châteaulin.

"Het is de bedoeling om net als vorig jaar te winnen in 1 van die koersen", gaat Dewulf verder. "Vorig jaar won ik in de Boucles. Beide koersen passen goed bij mij en ik kan zeker voor animo zorgen. Dit weekend moet meehelpen in de voorbereiding op de Dauphiné. Ik wil er alles aan doen om te tonen dat ik in de Tour thuis hoor."

Ook Greg Van Avermaet staat aan de start van beide wedstrijden in Bretagne.