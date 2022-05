'Deal zo goed als rond: Iljo Keisse wordt ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl'

Iljo Keisse wordt zo goed als zeker ploegleider van Quick Step-Alpha Vinyl. Dat weet Het Laatste Nieuws. "We moeten enkel nog finetunen", zegt Patrick Lefevere.

Het was al geweten dat Iljo Keisse aan het einde van dit seizoen zou stoppen. Het Laatste Nieuws weet dat Keisse zo goed als zeker een akkoord heeft met Quick Step-Alpha Vinyl om daar ploegleider te worden. Hij had dat eerder al aangegeven dat hij zo'n functie binnen de ploeg wou na zijn carrière.

"We hebben al gepraat en een deal zit eraan te komen", zegt Patrick Lefevere aan Het Laatste Nieuws. "We moeten enkel nog finetunen." Bij de ploeg zitten al 7 ploegleiders. Op Klaas Lodewijck na zijn die allemaal ouder dan 50 jaar. Keisse moet mee voor de verjonging zorgen. "Ik heb goed personeel", zegt Lefevere. "Keisse komt niemand vervangen. Er is ruimte voor iemand extra." Keisse zal kunnen profiteren van de ervaring van de huidige ploegleiders.

Keisse zal 18 jaar profrenner geweest zijn. Hij reed 13 jaar voor de ploeg van Lefevere.