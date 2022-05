🎥 Stefano Oldani wint in Genua: "Ongelooflijk en prachtig dat mijn 1e profzege in Italië is"

Stefano Oldani won in Genua. Het was meteen zijn 1e profzege. "Ongelooflijk en tegelijk ook prachtig dat dat in Italië was", zei Oldani achteraf.

Voor elke Italiaanse wielrenner is het een droom om een rit in de Giro te winnen. Zo ook voor Stefano Oldani. Hij won de 12e etappe naar Genua. "Het is ongelooflijk en tegelijk ook prachtig dat ik mijn 1e profzege in Italië behaal", zei hij achteraf.

"Ik wist dat ik snel was", ging Oldani verder. "Maar het was niet gemakkelijk. Ik wist dat ik voorzichtig moest zijn met Lorenzo Rota, want die ken ik goed als vriend."

In de vroege vlucht was ook Mathieu van der Poel mee. "Dat was cruciaal", zei Oldani daarover. "Terwijl iedereen naar hem keek, kon ik de beslissende aanval plaatsen."