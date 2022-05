Lotte Kopecky keert na haar hoogtestage terug in de Ronde van Burgos

Lotte Kopecky keert terug in competitie. Na haar hoogtestage rijdt ze de Ronde van Burgos. "Ik wil een etappe winnen", zegt ze.

Parijs-Roubaix was de laatste wedstrijd van Lotte Kopecky. Daarna laste ze even een pauze in. "Dat was om fysiek en mentaal van het 1e deel van het seizoen te herstellen", zegt Kopecky. "Daarna ben ik op hoogtestage in Denia gegaan."

RENDEMENT

In de Ronde van Burgos keert Kopecky terug in competitie. "Ik ben blij dat ik opnieuw kan koersen", zegt Kopecky. "Ik bouw in Burgos verder op naar de Giro en de Tour, maar dat wil niet zeggen dat ik gewoon het peloton ga vullen. Ik wil nog altijd een rit winnen."

Het kan ook heel warm zijn in Burgos. "Maar ik ben aan die weersomstandigheden goed aangepast, omdat mijn hoogtestage in Denia was", zegt Kopecky. "Alleen is het uitkijken hoe mijn lichaam gaat reageren. We zijn nog aan het testen wanneer ik het hoogste rendement uit zo'n stage haal. Later zullen we dat beter kunnen inplannen."