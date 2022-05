Aanrader voor de Belgische wielerfan: Wolfpack-expo wordt verlengd tot einde juni

Goed nieuws voor alle wielerfans in België en iedereen die sympathiseert met de Wolfpack. De expo over de ploeg van Patrick Lefevere blijft nog langer lopen.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl delen ze het nieuws enthousiast mee via hun sociale media. In KOERS, het Museum van de Wielersport in Roeselare, loopt momenteel een tentoonstelling met de naam '20 Years of Passion - The History of the Wolfpack'.

Een expo naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de succesvolle wielerploeg. Volgens Quick-Step is het de ideale manier om de grootste momenten in de geschiedenis van de ploeg te herbeleven. Het gaat dan onder meer over regenboogtruien die renners van de ploeg veroverden, triomfen in de Ronde van Vlaanderen etc.

The "20 Years of Passion – The History of The Wolfpack" exhibition has been extended until 26th of June, so make sure you come to the @KOERSmuseum and relive some of the greatest moments in the history of the team

U kan al sinds maart voor deze expo terecht in Roeselare en deze is nu verlengd tot 26 juni. De expo zal dus zeker vier volle maanden te bekijken zijn.