Bernal dan toch nog niet snel terug in koers te zien: "In mijn hoofd nog ver verwijderd van deelname aan wedstrijd"

Berichten over een snelle terugkeer van Egan Bernal in de koers zijn iets te positief. Dat heeft de renner zelf verduidelijkt.

Op basis van uitlatingen van zijn arts Gustavo Uriza werd vermoed dat Bernal eind mei al terug zou kunnen koersen. Dat zou wel enorm snel zijn. Té snel, zo geeft Bernal aan in de Italiaanse pers. "In mijn hoofd ben ik nog ver verwijderd van deelname aan een wedstrijd, laat staan van een overwinning."

Het blijft koffiedik kijken wanneer we Bernal dan wel opnieuw aan het werk kunnen zien. "Er is nog geen exacte datum voor mijn terugkeer in het peloton", meldt de Colombiaanse ronderenner. "Het is nu nog erg moeilijk te zeggen wanneer die er zal komen."

Ik werk de hele dag aan mijn herstel

Zijn zware botsing met een geparkeerde bus op training zadelde de voormalig Tourwinnaar dan ook op met zware blessures. Verschillende ribben, wervels en botten werden gebroken. Bernal geeft aan hoe zijn intense revalidatie eruitziet. "In de ochtend doe ik gymnastiek en fysiotherapie, nadien zit ik twee uur op de fiets. Ik werk de hele dag aan mijn herstel."