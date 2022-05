Niet enkel goed nieuws tijdens zijn Giro: Mathieu van der Poel krijgt een boete opgelegd

De 'roze dagen' van Mathieu van der Poel in de Giro liggen al even achter ons. Een boete is nu zijn deel. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Met een ritzege, drie dagen in de roze leiderstrui en twee tweede plaatsen is Mathieu van der Poel duidelijk bezig aan een sterke Giro. Toch is niet alles aan zijn passage in de Giro positief. De naam van Van der Poel is opgedoken in het juryrapport na de twaalfde rit.

200 ZWITSERSE FRANK

De voormalige leider uit de Ronde van Italië moet een boete betalen van 200 Zwitserse frank voor ongepast gedrag. Er wordt niet verder op ingegaan, maar een reden voor zo'n boete kan het weggooien van eten of drinken zijn op een plek die hiervoor niet voorzien is of een verkeerde positie op de fiets.

Van der Poel is alvast niet alleen, want ook Felline, Brändle en Dowsett werden tot zo'n boete veroordeeld. Heel erg zal hun inbreuk niet geweest zijn, want tijdstraffen of vermindering van UCI-punten is er niet bij.