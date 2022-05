Robbie McEwen na uitspraak gelinkt aan homofobie: "Ik wil sorry zeggen aan iedereen die ik beledigd heb"

Tijdens de tiende rit, die gewonnen zou worden door Biniam Girmay, had McEwen het op Eurosport en GCN+ met cocommentator Rob Hatch het over hun lunch. Hatch vertelde hoe hij fudge, een Amerikaans soort snoep, had gekocht maar onmiddellijk het meeste had opgegeten. "Je bent naar de snoepwinkel geweest en hebt het meteen opgegeten. De 'fudge packers' hebben hun tijd verspild", repliceerde McEwen.

'Fudge packer' is een denigrerende term over een homofiele man. "Ik heb onbedoeld een beledigende uitdrukking gebruikt tijdens mijn commentaar in rit 10. Ik betreur dat ik dat gezegd heb en het feit dat ik me niet onmiddellijk op tv geëxcuseerd heb", schrijft de ex-sprinter op Twitter.

I unintentionally used an offensive phrase during my commentary on Stage 10, and I regret both saying it and not immediately apologising on air. I’m genuinely sorry for the language I used, and for letting the team down, but mostly I want to say sorry to anyone who I offended.