PREVIEW: op naar Turijn! Twee dubbele beklimmingen waarop Carapaz, Almeida & co bij de les moeten zijn

Het Giropeloton zet koers richting Turijn. Dat betekent voor Carapaz, Almeida en de andere klassementsmannen dat ze zich op twee specifieke beklimmingen niet mogen laten verrassen.

Een dag na een alweer door Démare gewonnen massasprint, krijgen de renners heel wat anders voor de wielen geschoven. Namelijk een heel pak hoogtemeters, zeker gelet op het feit dat het een behoorlijk korte rit is. Slechts 147 kilometer moet er afgelegd worden. Daar zitten wel aardig wat kilometers bij die omhoog lopen.

Van startplaats Santena gaat het naar Il Pilonetto, de eerste klim van de dag. Op deze klim van derde categorie ligt de top na zo'n veertig kilometer koers. Nadien gaat het al volop op en af, maar dan moet de echt zware fase van deze wedstrijd nog komen: de beklimmingen van de Superga en de Colle della Maddalena. De Superga kent u mogelijk als de aankomst van Milaan-Turijn.

LANGS SLOTKLIM UIT MILAAN-TURIJN

Deze twee beklimmingen maken deel uit van een lokaal rondje, dat vervolgens nog eens fijntjes wordt overgedaan bij aankomst in Turijn. Het is dan nog 41 kilometer tot aan de finish. De top van de tweede keer Colle de la Madalena ligt tussen de tien en vijftien kilometer van de aankomst.

© photonews

Mogelijk weten Richard Carapaz, Joäo Almeida, Jay Hindley, Guillaume Martin, Mikel Landa en nog enkele anderen of ze hun goede plaats in het klassement gaan kunnen behouden. Nadien volgt er wel nog een technische afdaling waarin eventueel nog terrein kan worden goedgemaakt worden en koplopers bijgebeend kunnen worden. In Turijn moet blijken wie zich dan tot winnaar van de veertiende etappe van de Giro kroont.