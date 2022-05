Remco Evenepoel sluit hoogtestage af: pittige trainingen stomen hem klaar voor het tweede seizoensdeel

Remco Evenepoel is klaar voor het tweede seizoensdeel. Op basis van zijn trainingen op hoogtestage is dat de enige conclusie.

Fijn van Evenepoel dat hij ons ook wat laat meekijken naar wat hij op stage heeft uitgespookt. Dat deed de renner van Quick-Step Alpha Vinyl door de gegevens van veertien trainingstochten op Strava te plaatsen. Bij die veertiende rit schreef hij: 'the end'. De stage is goed geweest, laat de koersen nu maar weer komen.

MARINA ALTA

We halen er zijn laatste twee trainingstochten bij. Op woensdag 18 mei ging Evenepoel de Marina Alta beklimmen. Het was bijzonder warm, laat Evenepoel via Strava ook weten. Het werd een rit van 168,80 kilometer met een hoogteverschil van 2873 meter.

De laatste rit in de omgeving van Pedreguer bracht Evenepoel onder meer langs Ondara en Benissa. Op een afstand van 152,03 kilometer had hij 2538 hoogtemeters overbrugd. Eerder had Evenepoel op stage ook al tochten afgelegd die ruim boven de 3000 hoogtemeters gingen. De klimmer in Remco Evenepoel is klaar om weer uit te pakken.