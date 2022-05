Sergeant bespreekt de dragende renners en de situatie van Lotto: "Doet mij pijn als ik zie hoe het met de ploeg gaat"

Marc Sergeant is al even weg bij Lotto, maar de situatie bij zijn ex-ploeg laat hem niet koud. De dragende renners hebben het niet makkelijk, degradatie uit de WorldTour dreigt.

Die dragende renners, bij de Belgen zijn dat dan bijvoorbeeld Victor Campenaerts en Philippe Gilbert. "Campenaerts was zeer goed in de koersen tot tweehonderd kilometer. Duurt het langer, zie je zijn licht live op antenne doven. Hij mist ook sturing", analyseert Marc Sergeant in Het Laatste Nieuws.

De overstap van Gilbert naar Lotto is geen succes gebleken, ondanks een mooie opflakkering onlangs in de Vierdaagse van Duinkerke. Het pensioen lonkt voor de kampioen. "Wat Phil hierna gaat doen, weet ik niet, maar als hij in de koers blijft, zal het zeker niet bij Lotto zijn. Een functie als ploegmanager zie ik hem niet opeisen, een rol als analist voor Eurosport wel."

Caleb Ewan dan: normaal een garantie op overwinningen, maar niet in de Giro van 2022. Ook die van vorig jaar liep niet van een leien dakje. "Tijdens de eerste massasprint van de Giro was de lead-out voor Caleb mislukt. Hij heeft dat slecht geventileerd. Hij at zelfs niet meer samen met de ploegmaats. Toen ik na vijf dagen in Italië aankwam, zag ik een ploeg van los zand."

"Ik heb Caleb een uur apart genomen", vervolgt Sergeant. "Na een half uur geklaag van hem, zei ik: 'Voor mij is het duidelijk: jij moet van ploeg veranderen.' Hij zei: 'Mijn vriendin zegt dat ook.' Ik zei: 'We gaan dat regelen, maar eerst ga je er in deze Giro het beste van maken en vriendelijk zijn voor je ploegmaats.' De dag nadien heeft hij zich verontschuldigd voor de groep en was het prijs. Drie maanden later heeft zijn contract verlengd."

Wat voor Sergeant het meest frappante is aan de huidige situatie bij Lotto, is het vertrek van personeelsleden die vroeger het kloppende hart van de ploeg waren. "Ik koester geen rancune tegenover de ploeg, maar het doet mij wel pijn als ik zie hoe het met de ploeg gaat."