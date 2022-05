Marc Sergeant ziet Lotto Soudal strijden: "In 2011 waren we zelfs de beste ploeg van de wereld, maar nu is degradatie nakend"

Marc Sergeant is geen ploegmanager meer van Lotto Soudal, maar volgt die ploeg nog steeds en ziet hen vechten tegen de degradatie uit de WorldTour. "In 2011 waren we zelfs de beste ploeg van de wereld", zei hij aan Het Laatste Nieuws.

"Toen ik nog ploegmanager was, heb ik er altijd over gewaakt om binnen de WorldTour te blijven", zei Sergeant aan Het Laatste Nieuws. "Soms was het nipt, maar in 2011 waren wij zelfs de beste ploeg van de wereld. Nu is het de 4e ploeg in België. Ik kan me voorstellen dat sommigen binnen de Nationale Loterij dat een schande zullen vinden."

"Ook de Tour is geen zekerheid meer", ging Sergeant verder. "Ze gaan misschien moeten rekenen op wildcards en die gaan eerst naar de Franse teams en dan blijft er nog maar 1 over. Er starten al 3 teams uit België. Misschien dat ze die voor publicitaire redenen aan het Noorse Uno-X geven."