Intermarché-Wanty-Gobert trekt met Alexander Kristoff als kopman naar de Ronde van Noorwegen

Intermarché-Wanty-Gobert trekt naar de Ronde van Noorwegen met Alexander Kristoff als kopman. In de 5-koppige selectie zit er met Laurens Huys ook een Belg.

Dinsdag begint de Ronde van Noorwegen. Intermarché-Wanty-Gobert trekt met 5 renners naar daar. Alexander Kristoff is de kopman en won de Ronde van Noorwegen in 2019. Het is de 1e keer sinds 2018 dat het team weer naar de Ronde van Noorwegen trekt.

"Ik kijk ernaaruit om voor de 6e keer aan de ronde van mijn thuisland mee te doen", zegt Kristoff. "Het is niet ver vanwaar ik woon. De 1e 3 ritten zullen zwaar worden. Er zijn lange beklimmingen en ze voorspellen ook regen en kou. Mogelijk kan het zelfs sneeuwen. Ik hoop wel op een sprintkans op de 2e dag."

GOED GEVOEL

"De laatste 3 ritten liggen me uitstekend", gaat Kristoff verder. "Een ritzege ligt zeker tot de mogelijkheden. In het verleden heb ik al bewezen dat dat mogelijk is. Ook heb ik een goed gevoel op de fiets. Dat vertaalt zich vooral in de vlakke wedstrijden en de sprint."

In de selectie zitten ook Laurens Huys, Julius Johansen, Adrien Petit en Simone Petilli.