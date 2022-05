Jumbo-Visma kondigt comeback van Tosh Van der Sande aan: "Val in klassieke periode mentaal zwaar"

De comeback van Tosh van der Sande kondigt zich aan. De Belg van Jumbo-Visma zal na een herstelperiode na zijn val in de E3 terug beginnen koersen in de Ronde van Noorwegen.

Van der Sande is één van die belangrijke versterkingen bij Jumbo-Visma van voorbije winter. Door een valpartij in het begin van de E3 kon Van der Sande nog niet betekenen wat hij wou voor zijn ploeg. "Het doel was om top te zijn in de klassieke periode. Alles liep perfect. Als je dan valt, is dat vooral mentaal zwaar."

Ook bij het hervatten van de training liep niet meteen weer alles op wieltjes. "Ik dacht dat het goede gevoel snel terug zou komen. Dan merk je toch dat een breuk en een operatie met narcose erin heeft gehakt. Sinds vorige week heb ik dat goede gevoel gelukkig weer en ben ik klaar om te koersen."

RONDE VAN NOORWEGEN LIGT HEM

Zijn rentrée is voor in de Ronde van Noorwegen. "Het parcours in Noorwegen ligt mij wel goed, denk ik. Er zijn ook altijd wat ‘punchy’ aankomsten of sprints met een kleinere groep. Dat zijn dingen die goed bij mij passen", leeft Van der Sande er met optimisme naar toe.