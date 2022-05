Ontlading bij Florian Vermeersch na zege in Antwerp Port Epic

Florian Vermeersch won de Antwerp Port Epic. Achteraf was de ontlading groot bij hem en bij Lotto Soudal. Zo liet hij weten aan Het Nieuwsblad.

In het slot van de Antwerp Port Epic zat Florian Vermeersch. Na wat gepoker bleek Florian Vermeersch de slimste en zo kwam hij alleen over de streep. Al was hij pas zeker op 75 meter van de streep. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Aan de finish kwam er een oerkreet van Vermeersch. Dat kwam omdat een 1e profzege belangrijk is volgens hem. Ook was er ontlading bij hem en deed het hem veel deugd. De zege maakte veel goed na een voorjaar met veel pech.

Ook was er ontlading tegenover zijn ploeg Lotto Soudal. Hij vindt dat de commentaren op zijn ploeg, die van buitenaf komen, een beetje uit de lucht gegrepen zijn. De ploeg heeft daarop geantwoord door collectief een sterke koers te rijden.