Thibau Nys gaat in de zomer waarschijnlijk voor Trek-Segafredo rijden

In de zomer gaat Thibau Nys als stagiair bij Trek-Segafredo aan de slag. Al is dat nog niet 100% zeker. Dat zei Nys in een interview bij Wielerflits.

Thibau Nys rijdt in het veld voor Baloise-Trek Lions. In de Antwerp Port Epic kwam hij ook voor die ploeg in actie. Al kan dat in de toekomst veranderen. "Ik heb nog een aantal wedstrijden op het programma staan bij mijn team", zei Nys aan Wielerflits. "In augustus komen daar misschien nog enkele wedstrijden bij als stagiair bij Trek-Segafredo. Dat programma ligt nog niet met 100% zekerheid vast, maar normaal gaat dat wel in orde komen."

Sven Nys liet aan Wielerflits weten dat het voor de UCI ok is om een samen te werken met een ploeg: "We mogen van hen werken zoals we doen bij Lucinda Brand. Als Thibau terecht komt in een grotere ploeg, zal dat bij Trek-Segafredo zijn. Ook al is er nog niets getekend."