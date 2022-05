Brede waaier aan koersen, kennis van anciens en enthousiasme van jonge groep: hét plan van Ineos met Sheffield

Magnus Sheffield is één van die jonge toptalenten. Ineos heeft uiteraard een plan om hem in de koersen maximaal te laten renderen.

Volgens de 20-jarige Amerikaan zetten ze bij Ineos enorm in op de ontwikkeling van jonge talenten. Dan is het de vraag hoe die strategie er in zijn geval juist uitziet. "Het plan is om mij zo veel mogelijk te laten koersen, én ook in een brede waaier aan wedstrijden", legt Sheffield uit. "Ik heb veel gekoerst in een paar maanden tijd, met een variatie qua type wedstrijden."

INFORMATIE DOORGEVEN

Een voordeel voor zo'n jonge renner, die zo door alle anciens in de ploeg wel een keertje bijgestaan wordt. "Dat laat mij ook toe om de steun te krijgen van de oudere renners, zoals Kwiatkowski, Dylan van Baarle, Luke Rowe... Het gaat erom om dat te koesteren en de informatie van die ervaren mannen zelf te kunnen doorgeven."

Tegelijkertijd rijdt de winnaar van de Brabantse Pijl in de ploeg met andere talenten als Ethan Hayter, Kim Heiduk, Ben Turner, Tom Pidcock etc. "Ook het koersen met de andere jongeren koester ik. We creëren jonge groep, met renners die mekaar blijven pushen om beter te doen, op de trainingskampen en in de koersen."