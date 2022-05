Nys en De Pestel leggen het bij: Thibau excuseert zich nadat hij kritiek kreeg voor koersgedrag

Thibau Nys werd onlangs knap derde in de Antwerp Port Epic. Kritiek op zijn koersgedrag was achteraf wel zijn deel.

Sander De Pestel van Sport Vlaanderen-Baloise was ten val gekomen en verweet Thibau Nys daarvoor verantwoordelijk te zijn. "Spijtig dat je respect in het peloton ver te zoeken is, gelieve volgende keer je collega's niet van de baan te rijden", schreef De Pestel in een inmiddels verwijderde tweet.

VERANTWOORDELIJKHEID

Ondertussen hebben de twee renners contact gehad. "Ik heb mijn excuses aangeboden. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op, want het was mijn fout", zegt Thibau Nys aan Het Laatste Nieuws. Het was bij een manoeuvre om het houden van positie in het peloton dat het misliep.

"Ik dacht dat het kon, ik heb Sander ook niet geraakt, maar wellicht is hij geschrokken en daardoor gevallen. Heel spijtig, want ik had echt niet de bedoeling om iemand in gevaar te brengen", benadrukt Nys nog eens. Nys en De Pestel hebben afgesproken om binnenkort samen een koffie te gaan drinken.