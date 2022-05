PREVIEW: Na de rustdag volgt een loodzware bergetappe in de Giro

Een dag na de rustdag moeten de renners het hooggebergte in voor een loodzware bergetappe met aankomst in Aprica. Onderweg moeten ze onder meer de Mortirolo over.

De Giro schotelt het peloton een dag na de rustdag een loodzware bergetappe voor. Het vertrek is in Salo. Het gaat meteen vals plat omhoog richting de 1e klim van de dag, de Goletto di Cadino. Die klim is 19,9 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2%.

Na de 1e klim is er een lange duik naar de vallei van de Camonica om daar koers te zetten naar de Mortirolo. De kant van de Mortirolo die ze doen, is 12,6 km lang aan 7,6%. Enkele kilometers voor de top is er even een vlakker stuk, waarna de laatste 3 km steil omhoog gaan aan 9,6% met stroken tot 16%.

Nadien volgt er nog een afdaling naar de laatste klim. De Valico di Santa Cristina is 13,5 km lang en is 8% steil. De laatste 6,5 km is het steilste stuk: 10,1%. De top ligt op 6 km van de streep en de korte afdaling is technisch om daarna weer de grote weg op te draaien voor de laatste 1,4 km die nog oploopt.

De 16e rit oogt dus een belangrijke afspraak voor de klassementsrenners. In totaal zal het peloton 202 km moeten afleggen en er zijn 5250 hoogtemeters.