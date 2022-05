Sonny Colbrelli in zijn thuisstad op bezoek in de Giro

Sonny Colbrelli is op bezoek geweest in de Giro. Hij was aanwezig aan de startplaats in Salo, waar hij woont.

Hoog bezoek deze middag tijdens de start in Salo. Sonny Colbrelli was er aanwezig. Colbrelli woont in Salo en kwam op bezoek bij het Giropeloton en zijn ploegmaats. 🐍Ciao @sonnycolbrelli!#Giro pic.twitter.com/IUDLBwlkxJ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2022 Colbrelli kreeg na de 1e rit in de Ronde van Catalonië een hartstilstand. Nadien kreeg hij een defibrillator. Daardoor wordt het moeilijk om verder te gaan met zijn carrière, want in Italië mag je met een defibrillator niet aan competities meedoen.