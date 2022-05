Vermeersch niet redder van Lotto maar bewijst wel potentieel volgens De Cauwer: "Gaat nog mooie koersen winnen"

De kop is eraf voor Lotto-renner Florian Vermeersch. Daar staat ook José De Cauwer even bij stil. De eerste profzege van Vermeersch is een bevestiging van diens doorbraak in Parijs-Roubaix van vorig jaar.

Vermeersch won zondag de Antwerp Port Epic. "Hij heeft zijn aanval op het juiste moment ingezet om zo zijn eerste overwinning binnen te halen", stelt José De Cauwer bij Sporza. Na zijn sterke Parijs-Roubaix van vorig jaar viel het voorjaar in 2022 tegen voor Vermeersch. © photonews In de Antwerp Port Epic bewees de jonge Belg dat hij kan winnen. "Deze overwinning geeft hem natuurlijk enorm veel moed voor de toekomst, want daarvoor is hij prof geworden. Toegegeven, het is maar de Antwerp Port Epic, zonder afbreuk daaraan te doen, maar deze zege is zo immens belangrijk voor Vermeersch zelf." HET BESTE MOET NOG KOMEN Er wacht hem een schitterende toekomst, daar is De Cauwer zeker van. "Natuurlijk gaat hij nog mooie koersen winnen. Ik ben overtuigd dat we het beste nog gaan krijgen. Er ligt zoveel moois op hem te wachten", voorspelt de voormalige bondscoach. Kan dit Lotto ook een boost geven in de strijd om degradatie te ontlopen? Daar heeft De Cauwer dan weer meer twijfels bij. "Het zou straf zijn dat hij met deze zege de situatie gaat omdraaien voor Lotto-Soudal in de WorldTour-ranking. Er moet meer gebeuren voor Lotto-Soudal om deze scheefgetrokken situatie recht te trekken."