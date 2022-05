Biniam Girmay komt met medische update en doet met zekerheid niet mee aan Tour de France

Het is nu helemaal zeker: in de Tour de France zullen we Biniam Girmay niet te zien krijgen. Een medische update maakt duidelijk hoe het met hem gaat.

Girmay verdween op opmerkelijke wijze uit de Giro: na zijn ritzege knalde de kurk van een fles prosecco keihard tegen zijn oog aan tijdens de podiumceremonie. De volgende dag ging de Eritreeër niet meer van start. Het medische team van Intermarché-Wanty-Gobert schat dat Girmay binnen de volgende tien dagen de training moet kunnen hervatten. GEEN BLIJVENDE GEVOLGEN "Ik voel me nu beter, maar ik kan voorlopig helaas nog niet fietsen", meldt de ritwinnaar uit de Giro. "Het goede nieuws is dat ik geen blijvende gevolgen aan het incident zal overhouden. Ik wil de dokters bedanken voor het goede advies en het team voor de steun. Ik hoop dat ik snel weer kan koersen en mijn wedstrijdprogramma kan verderzetten na een rustperiode bij mij thuis in Asmara, zoals het voor de start van het seizoen al gepland was." Aan zijn programma wordt dus niet geraakt. Dat betekent ook: geen deelname aan de Tour de France. Ondertussen houdt Girmay zich bezig met op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in de Giro. "Ik heb de prestaties van mijn ploeggenoten in de Giro gevolgd en ik hoop dat ze nog meer succes zullen bereiken!"