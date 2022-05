Evenepoel geeft woordje uitleg waarom hij plots uit peloton verdween in Noorwegen

Remco Evenepoel sloeg in de Ronde van Noorwegen meteen toe in de eerste etappe.

Het was zijn eerste koers na Luik-Bastenaken-Luik, maar het werd meteen weer een overwinning voor de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl.

"Ik ben heel blij met deze zege", klonk het achteraf. "Want het was best wel lastig vandaag. Het was heel koud onderweg, maar ik ben heel content dat ik op zo'n manier al meteen kan terugkeren in koers."

De slothelling was spek voor zijn bek. "Het was heel steil en ik had niet verwacht dat ik me al zo goed zou voelen op de eerste dag en zeker niet op zo'n steile finish, maar kijk, ik win, op zo'n prachtige finish."

Twaalf kilometer voor de finish verdween Evenepoel even uit beeld, om drie kilometer verder toch weer aan te sluiten. "Neen, ik had geen materiaalpech. Ik moest echt gewoon heel dringend plassen en kon niet meer wachten. Onderweg ben ik wel 10 à 15 keer gestopt om te plassen, maar toch moest ik nog eens stoppen."