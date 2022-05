Evenepoel heeft pion minder aan zijn zijde in Noorwegen na opgave van Zdeněk Štybar

Na het winnen van rit 1 gaat Remco Evenepoel zeker voor de eindzege in Noorwegen. Zdeněk Štybar zal hem daarbij helaas niet meer kunnen helpen.

De Tsjech maakte deel uit van de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl die in de Ronde van Noorwegen aan de slag is. In de openingsetappe van Bergen naar Voss kwam Štybar als 88ste over de streep, nadat zijn ploegmaat Evenepoel de rit gewonnen had en de leiderstrui had veroverd.

Woensdag voelde Štybar zich echter onwel bij het wakker worden, meldt Quick-Step Alpha Vinyl. Samen met de medische staff van de ploeg is beslist dat hij in de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen niet meer van start zou gaan.

.@zdenekstybar woke up feeling unwell and together with the team’s medical staff it has been decided he won’t start today’s #TourofNorway stage.



Wishing you health and a speedy recovery, Zdenek!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/RlYUVjy6W9 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) May 25, 2022

Uiteraard wordt hem snel een betere gezondheid toegewenst. Quick-Step doet het in de rest van de week in Noorwegen met een pion minder. De tweede etappe is een korte rit die mogelijk uitdraait op een sprint. De leiderstrui van Evenepoel mag dus sowieso niet in gevaar komen.